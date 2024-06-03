Орбакайте сделала фото с мужем Земцовым и 12-летней дочкой в Нью-Йорке: «Всем мира и добра!»

Кристина Орбакайте весной устроила традиционную поездку. Вместе с мужем Михаилом Земцовым она провела время в Португалии, а также на Капри. Певица отметила свое 53-летие за границей. Она насладилась теплой погодой и красивыми видами.

А 1 июня артистка провела время на экскурсии с мужем, а также с дочкой Клавой, которой 12 лет. Она позировала на фоне высоток в Нью-Йорке. Певица с возлюбленным обнимала свою повзрослевшую дочку, которая отучилась в шестом классе.

С близкими Орбакайте отправилась в один из главных музеев города — в художественный музей «Метрополитен». Певица облачлась в жакет серого цвета и футболку, дополнив лук брюками. Дочка артистки была в топике и темных брюках. А вот Михаил в рубашке с принтом выглядел по-летнему.