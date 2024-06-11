Орбакайте в Америке вышла на связь: «У меня куча творческих планов»

Кристина Орбакайте давно выступает на сцене. Она является известной персоной в шоу-бизнесе. Однако в последнее время у нее начались проблемы. У певицы отменилось много концертов в России. Не так давно она отправилась в путешествие. Вместе с мужем Михаилом Земцовым артистка побывала в Португалии, а потом в Монако, где выступила на корпоративе. А теперь она приехала в США, где учится ее дочка Клавдия. Дочка Аллы Пугачевой планирует летом дать концерты в некоторых странах, в том числе в Израиле.

По всей видимости, до Орбакайте дошли сплетни злопыхателей. Она решила записать видеообращение, в котором заявила, что у нее все хорошо и есть много творческих планов.

«Слушайте, насколько много нездорового интереса и сплетен вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал вот такому пиару. Спасибо моим друзьям, моим верным поклонникам за поддержку. А тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись! У меня куча творческих планов, любых планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то (продукт переработки), которое по жизни встречается, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать моей благодарной публике», – сказала звезда.

Она добавила, что всем желает только мира и добра. Певица сидела на улице в ресторане. Она выглядела посвежевшей и отдохнувшей.