Навка рассказала, как Заворотнюк узнала о своем диагнозе: «Все думали, что это нерв воспалился»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и близкая подруга семьи Анастасии Заворотнюк Татьяна Навка вспомнила о днях, когда актриса только узнала о своей тяжелой болезни.
Случилось это пять лет назад практически сразу после дня рождения Анастасии Заворотнюк. На вечеринке все обратили внимание, что виновница торжества выглядит не так, как обычно. И к тому же, звезда не очень хорошо себя чувствовала, у нее перекосило лицо.
«Все думали, что это нерв воспалился...» — вспомнила Татьяна Навка.
На следующий день после вечеринки Анастасия Заворотнюк пошла провериться в клинику. Во время исследования и было обнаружено злокачественное новообразование.
Олимпийская чемпионка добавила, что Анастасия Заворотнюк стоически и где-то даже с юмором отреагировала на свой диагноз, на то, что у нее опухоль в головном мозге. Заворотнюк всем говорила, что она обязательно прорвется. Актриса старалась не транслировать окружающим, как ей плохо.
Как рассказала Татьяна Навка, все окружение Анастасии Заворотнюк на протяжении пяти лет верило в чудо. И иногда болезнь, действительно, отступала. Но потом возвращалась вновь. Финальный год своей жизни Анастасия Заворотнюк уже не вставала.
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Все пять лет за Анастасию Заворотнюк боролся ее муж, фигурист Петр Чернышев. Он лично контролировал процесс лечения, следил за тем, чтобы его жена строго соблюдала все рекомендации врачей и режим дня и питания.
По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»
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