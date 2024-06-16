«Чем ты можешь меня удержать?»: что говорила о своей последней любви, муже Петре Чернышеве, Анастасия Заворотнюк

На телеканале НТВ вышла в эфир программа, посвященная памяти актрисы Анастасии Заворотнюк. В ней, в частности, показали фрагменты интервью Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева, которое было сделано на одном из светских мероприятий.

Тогда Анастасия Заворотнюк рассказала, почему она готова быть всегда рядом с Петром Чернышевым.

«Чем ты меня можешь удержать? Искренностью, преданностью, открытостью своего сердца, когда нет камня за пазухой. Я это все вижу и чувствую от своего мужа. И я за это признательна ему», — поделилась Анастасия Заворотнюк.

Затем в эфире показали признание Петра Чернышева о супруге. Он дал понять, что их связывают настоящие трепетные чувства.

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«Самый лучший подарок — посидеть рядом и обняться», — сказал Петр Чернышев.

«Мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом», — добавила Анастасия Заворотнюк.

Напомним, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк были вместе семнадцать лет, пока их не разлучила смерть актрисы.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»