«Чернышев не может отпустить Заворотнюк, очень страдает»: о трагедии фигуриста — ясновидящий Дионисий

Поклонники Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева с болью в сердце наблюдают, как фигурист каждый день приходит на могилку возлюбленной и разговаривает с ней.

Журналисты Teleprogramma.pro обратились к ясновидящему Дионисию , чтобы тот пояснил, как долго спортсмен будет страдать по ушедшей в мир иной супруге. Увы, но скорого душевного успокоения эксперт не смог спрогнозировать. Скорее всего, адаптация к новым реалиям у Петра Чернышева затянется приблизительно до года.

«У Петра Чернышева очень теплые духовные чувства к Анастасия, и он очень болезненно переживает ее уход. Ее уход для него — за гранью человеческого понимания, он так и не смог принять, что с ней это случится из-за болезни. Петр не может отпустить ситуацию, это будет продолжаться полгода или год», — поведал собеседник издания.