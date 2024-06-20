«Чернышев не может отпустить Заворотнюк, очень страдает»: о трагедии фигуриста — ясновидящий Дионисий

Поклонники Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева с болью в сердце наблюдают, как фигурист каждый день приходит на могилку возлюбленной и разговаривает с ней.
Журналисты Teleprogramma.pro обратились к ясновидящему
«У Петра Чернышева очень теплые духовные чувства к Анастасия, и он очень болезненно переживает ее уход. Ее уход для него — за гранью человеческого понимания, он так и не смог принять, что с ней это случится из-за болезни. Петр не может отпустить ситуацию, это будет продолжаться полгода или год», — поведал собеседник издания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: