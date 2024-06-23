Навка объяснила, почему Заворотнюк никто не узнавал: «Если Настю куда-то перевозили или возили, то она была в парандже»

Прославленная фигуристка Татьяна Навка дружна с семьей ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. Именно Татьяна Навка была первым человеком, которому пара доверила рассказать о смертельном диагнозе Анастасии Заворотнюк.

Татьяна Навка раскрыла, каким образом близкие Анастасии Заворотнюк прятали тяжелобольную актрису от посторонних любопытных глаз. Оказывается, каждый раз, когда Анастасия Заворотнюк покидала свой дом, на нее надевали паранджу.

Этот способ, благодаря которому за пять лет болезни, ни одна фотография Анастасии Заворотнюк не стала достоянием общественности, придумала Татьяна Навка.

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«Если Настю куда-то перевозили или возили, то она была в парандже», — рассказала Татьяна Навка.

По материалам программы Первого канала «Сегодня вечером»