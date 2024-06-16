Любовь Успенская — о маме Анастасии Заворотнюк: «Бросила карьеру ради дочери»

Певица Любовь Успенская высказалась о маме актрисы Анастасии Заворотнюк Валентине Борисовне. Она заявила, что пожилой женщине сейчас тяжелее всех.

Она потеряла любимую дочку, а до этого несколько лет назад похоронила мужа и сына, старшего брата Анастасии Заворотнюк.

Упомянула Любовь Успенская и о детях актрисы, которые остались без мамы.

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«Мама Анастасии, народная артистка, бросила карьеру ради нее… Самое страшное потерять своего ребенка, похоронить. И детям, конечно, тяжесть предстоит. Мамочка всегда будет в их сердце», — сказала Любовь Успенская.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк остались трое детей. Двое — дочь Анна и сын Майкл — уже взрослые, а младшей дочери Анастасии Заворотнюк, появившейся в браке актрисы с Петром Чернышевым, Миле, всего пять лет.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»