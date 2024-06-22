Клава Кока пошутила об игровой зависимости своего парня: «Это лечится?»

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Ее популярность только растет. Недавно певица даже стала ведущей премии Муз-ТВ. Она не скрывает, что очень много работает и вынуждена жить по плотному графику. Но недавно артистка отметила первую годовщину отношений с Александром Повериным, с которым стала встречаться после шоу «Сердце Клавы». Они часто шутят на тему того, что их роман — пиар, и скоро контракт закончится. А накануне звезда намекнула, что у них в отношениях не все гладко.
В соцсети Кока выложила ролик, на котором приезжает домой в платье и при макияже. Она спешит, чтобы увидеть бойфренда. А Александр в это время играет в компьютерные игры и даже на нее не смотрит.
«Тороплюсь домой, ведь меня там ждет любимый», — написала она.
«Это лечится?» — пошутила звезда.
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети Клавы Коки
А пользователи Сети отметили, что игромания — серьезная зависимость.
«Нет не лечиться, у нас уже 3 года так», — заявила блогер Карина Кросс.
К слову, раньше певица скрывала своих бойфрендов. Это первые ее отношения, которые стали публичными.
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