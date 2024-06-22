Клава Кока пошутила об игровой зависимости своего парня: «Это лечится?»

Клава Кока и Александр Поверин живут вместе. Фото: соцсети Клавы Коки

Клава Кока показала, что делает ее бойфренд дома пока она работает.

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Ее популярность только растет. Недавно певица даже стала ведущей премии Муз-ТВ. Она не скрывает, что очень много работает и вынуждена жить по плотному графику. Но недавно артистка отметила первую годовщину отношений с Александром Повериным, с которым стала встречаться после шоу «Сердце Клавы». Они часто шутят на тему того, что их роман — пиар, и скоро контракт закончится. А накануне звезда намекнула, что у них в отношениях не все гладко. 

В соцсети Кока выложила ролик, на котором приезжает домой в платье и при макияже. Она спешит, чтобы увидеть бойфренда. А Александр в это время играет в компьютерные игры и даже на нее не смотрит.

«Тороплюсь домой, ведь меня там ждет любимый», — написала она.

«Это лечится?» — пошутила звезда.

Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети Клавы Коки

А пользователи Сети отметили, что игромания — серьезная зависимость. 

«Нет не лечиться, у нас уже 3 года так», — заявила блогер Карина Кросс. 

К слову, раньше певица скрывала своих бойфрендов. Это первые ее отношения, которые стали публичными. 

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