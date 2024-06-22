Клава Кока пошутила об игровой зависимости своего парня: «Это лечится?»

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Ее популярность только растет. Недавно певица даже стала ведущей премии Муз-ТВ. Она не скрывает, что очень много работает и вынуждена жить по плотному графику. Но недавно артистка отметила первую годовщину отношений с Александром Повериным, с которым стала встречаться после шоу «Сердце Клавы». Они часто шутят на тему того, что их роман — пиар, и скоро контракт закончится. А накануне звезда намекнула, что у них в отношениях не все гладко.

В соцсети Кока выложила ролик, на котором приезжает домой в платье и при макияже. Она спешит, чтобы увидеть бойфренда. А Александр в это время играет в компьютерные игры и даже на нее не смотрит.