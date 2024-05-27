Клава Кока заявила, что у нее контракт с Александром Повериным на год: «15 июня ждите новость»

Клава Кока уже длительное время строит отношения с Александром Повериным. Они были знакомы до шоу «Сердце Клавы», но чувства у них возникли именно во время съемок. Певица после Нового года решила съехаться с ним. Однако в соцсетях многие до сих пор пишут, что считают роман Клавы пиаром и не верят в то, что они действительно пара. Эту тему затронула Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка», так как к ней Клава пришла вместе с возлюбленным.

«Мы знали, что это будет, но думали, что будет меньше, там процентов 50% нас не примут», — отметила Александр.

«Во-первых, не верят как минимум, потому что не было ни одного исхода телешоу, чтобы в конце была пара», — сказала Кока.

«У нас просто контракт более серьезный», — с шуткой вмешался Поверинов.

«У нас контракт на год! Так что ждите! 15 июня ждите новость во всех соцсетях», — поддержала его возлюбленная.

«Посмотри на него и на меня. Мы не производим впечатление людей, которые строят семью. Складывается впечатление, что мы заняты своей работой. Так пишут люди. И мало кто верил, что я пришла на проект искать любовь», — пояснила певица в шоу «Дерзкая готовка».