Клава Кока призналась, что нарушала правила шоу «Сердце Клавы» и переписывалась с парнями

Клава Кока уже построила успешную карьеру, теперь она мечтает о семье и о детях. Певица в 2023 году снялась в шоу «Сердце Клавы», где искала себе жениха. И вот уже скоро будет год, как она встречается с Александром Повериным. Однако многие не верят, что у них искренние чувства. Артистка шутит, что все узнают правду, когда закончится их контракт.

В передаче «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшева спросила Поверинова, когда он понял, что влюбился в певицу. Они были знакомы до шоу, но чувства вспыхнули не сразу.

«Не буду врать, это не с первой же секунды произошло. Ни она, ни я не понимали, зачем мы здесь. У меня были подозрения, что она здесь не за любовью и отношениями, а за пиаром. И она обо мне так думала, что я пришел не за любовными отношениями. И когда мы дали понять друг другу, что мы пришли за отношениями, то к концу пятой серии я уже понял о ее искренности и что можно рассматривать проект не как способ пиара. Тем более, я не знал, выберет ли она меня. Хотелось, конечно», — пояснил избранник звезды.

После этого Кока призналась, что нарушила правила шоу и переписывалась с участниками. Она рассказала, что ей уже после начала съемок стали писать парни.

«Этот Жук мне писал. Мы уже с ним переписывались до финала. По идее, этого нельзя было делать. Но как можно выбрать человека не переписываясь с ним?» — сказала звезда. «Я один из последних стал общаться с ней в Телегаме. Я тоже думал, что нельзя», — уточнил Поверинов. «Все мне писали, а этот мне не писал. Мне писали с первой серии. Мы когда стали с ним переписываться, он начал ко мне кадриться и говорил: "Я в Москве сейчас сходил на стрижку. Давай увидимся без камер". А проект идет еще», — вспомнила Клава.

Александр подтвердил, что звал ее на свидание. Однако он отметил, что ничего ей не писал про стрижку и она его с кем-то путает.