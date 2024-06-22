Инстасамка рассказала о последствиях неудачных «уколов красоты» и пластической операции

Дарья Зотеева, которую знают под псевдонимом Инстасамка, выпустила множество хитов. Она не скрывает, что уделяет много времени своей внешности. Певца приходила к Павлу Воле на шоу, где рассказывала о своих пластических операциях. Теперь она затронула эту тему в «Подкасте №1». В беседе с Эльдаром Джараховым она похвасталась, что вставили импланты в ягодицы и грудь, сделала липосакция и скульптурирование пресса, рук.

По словам артистки, никакие занятия в спортзале не помогали ей увеличить пятую точку. Но теперь она вынуждена заниматься спортом, так как иначе мышцы не смогут удерживать импланты.

Также Зотеева отметила, что однажды сделала неудачные «уколы красоты». Она хотела лишь увеличить объем губ, но ей предложили также поработать со скулами.

«Я не думала, что это повлечет такие последствия и самое главное — это клиника, в которую я ходила по бартеру. После туда начали ходить все девочки-блогеры. Позже я узнала, что на момент когда они мне ставили филлеры у них не было лицензии», — сказала Инстасамка.

А потом оказалось, что филлеры вкололи не в тот слой кожи, поэтому они начали мигрировать.

Ко всему прочему, певица призналась, что все скандальные ролики просто постановка. Она заявила, что не думала о последствиях, когда их снимала. Речь идет про ситуацию, когда артистка оскорбила доставщика еды и высыпала на него содержимое пепельницы, также она ругалась и кидалась кисточками в визажистку. Даже видео, где ее обливают зеленкой, тоже оказалось постановкой.

Инстасамка пояснила, что испытала большой стресс. С ней тогда никто не хотел работать.