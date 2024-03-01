Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб общественников

Концерты Инстасамки по всей России отменены из-за жалоб активистов и общественников. Певице вменяется аморальность текстов и сценического образа.

Так что как минимум в течение года концертов у Инстамки в городах России не будет. Между тем, как сообщается, Инстасамке разрешено выступать в ночных клубах, куда разрешается вход только совершеннолетним. То есть во всех этих заведениях должен быть возрастной ценз на посещение 18+.

Менеджеры певицы рассказали, что и сама Инстасамка, которую на самом деле зовут Дарья Зотеева, свою отмену поддержала. За это время певица хочет пересмотреть свой репертуар, сменить имидж и начать работать на более взрослую аудиторию, отказавшись от провокационных текстов.

По материалам телеграм-канала Mash

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