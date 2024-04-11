Instasamka с Бастой приедут на VK Fest в Красноярске

В Красноярск на фестиваль VK Fest приедут топовые исполнители разных музыкальных жанров. Дата уже известна — 8 июня, с местом определились — остров Татышев.

Организаторы запланировали программу даже для маленьких гостей, прийти на фестиваль можно и с детьми младше семи лет, им не понадобится входной билет.

Известно, что в Красноярк точно приедут семь музыкантов.

К примеру, будет исполнитель «Медлячка» и «Моей игры» репер Баста, Mary Gu, Instasamka, а также другие музыканты.

Организаторы фестиваля обещают не только музыкальные площадки, но и творческие зоны для зрителей разных возрастов.

Ранее стало известно о том, что в Красноярском крае в этом году пройдет фестиваль кругосветного путешествия. Он посвящен кругосветке на древнерусском судне «Пилигрим». Финальный этап экспедиции стартует от Красноярска.