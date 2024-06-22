Певец Юлиан обвинил недоброжелателей Егора Зайцева в его смерти: «Добивали весь год "липовыми" вбросами»

Егор Зайцев летом снова попал в больницу. Врачи делали все, чтобы ему помочь. Однако на днях стало известно, что он умер. Еще в начале года у него диагностировали онкологическое заболевание. Отмечалось, что у него образовались метастазы, которые поразили кишечник, легкие и печень. Расул Ахмедов, бывший помощник Вячеслава Зайцева, признавался, что это он в свое время мирил модельера с наследником. Но он отметил, что потом пожелал об этом, так как Егор его уволил. Также Расул заверил, что Зайцев-младший завидовал своему папе и испытывал к нему ненависть.

А вот певец Юлиан дружил с байкером. Он переписывался с ним, когда Егор лежал в больнице. Артист считает, что на него сильно повлияли недоброжелатели, которые и довели его до смерти.

«Всем "шакалам", которые продолжают тявкать после смерти Егора, хочется сказать лишь одно: вы добивали его весь год "липовыми" вбросами и вы не ведаете, что творите сейчас... Час бумеранга близок! Больше никто и никогда не сможет разлучить сына и отца. Они навсегда теперь вместе!» — заявил он в соцсети.

Напомним, что Вячеслав умер в мае 2023 года. Сын пережил его всего на год. Ранее вокруг модельера стала появляться полукриминальная публика. Из-за этого сын не общался с ним некоторое время, так как считал, что он находится под чужим влиянием.