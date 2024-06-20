Причиной смерти Егора Зайцева стал рак с метастазами в кишечнике, печени и легких

Спустя год после смерти Вячеслава Зайцева умер его сын Егор. Он был байкером, а также занимался бизнесом своего отца. Однако развить Дом моды Зайцева ему практически не удалось. В начале года у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

Он переболел ковидом, а потом врачи обнаружили у него опухоль в кишечнике, а потом в легких и печени. У него началась анемия, цирроз печени. В июне его доставили в реанимацию. Он находился на ИВЛ. Отмечалось, что у него отказали почки и скопилась жидкость в брюшной полости. По данным KP.RU, причиной смерти стали последствия онкологического заболевания.

Пока неизвестно точно, где будет похоронен Егор. Однако скорее всего, его похоронят рядом с отцом на Жегаловском кладбище в Щелково.

Когда не стало Зайцева, многие были недовольны тем, что он захоронен там, а не на Новодевичьем кладбище, где упокоены легендарные личности. Однако Егор считал, что его отцу лучше рядом с его усадьбой, где он творил.