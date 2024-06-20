Певец Юлиан признался, что перед смертью Егор Зайцев уже не мог отвечать на сообщения: «Предчувствие у меня было нехорошее»

Накануне умер Егор Зайцев. Оказалось, что у него было онкологическое заболевание. Последние шесть месяцев он регулярно оказывался в больнице. Из-за рака у него начались сопутствующие болезни. Врачи диагностировали у него анемию и цирроз печени. Оказалось, что с ним близко общался певец Юлиан. Они дружили около 20 лет. Артист заверил, что переписывался с Егором, когда он попал в больницу в июне.

По его словам, сын модельера не унывал и наделся на лучшее. Однако потом он перестал отвечать на сообщения. Скорее всего, это произошло, когда байкера подключили к ИВЛ.

«Я все время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами. Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: "Братан, не переживай! Все будет хорошо". Это оказалось последним его сообщением», — поделился Юлиан.

Он также отметил, что после этого Егор уже не писал ему и не отвечал на смс.

«Видимо, он уже не мог отвечать... Предчувствие у меня было нехорошее, но я верил в лучшее», — признался певец « МК ».

Отметим, что у Зайцева-младшего есть дети. Однако он с ними практически не общался. Пока неизвестно, где и когда похоронят Егора.