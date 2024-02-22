Семенович рассказала, как ее хотели изнасиловать бандиты в 16 лет: «Запихивают нас в машину и говорят, что мы едем в баню»

Анна Семенович поговорила о личном с Аленой Жигаловой. Она раскрыла истории из своей жизни. Певица вспомнила, как с ней случилась жуткая встреча с бандитами в 90-х годах. Тогда ей было всего 16 лет. С ней была подруга, которая была на два года старше.

Мужчина вез их до дома после концерта группы «Мираж», когда неожиданно другой автомобиль стал за ними гнаться и в итоге подрезал. Бандиты были в нетрезвом виде, но это не помешало им похитить их. Это было ночью, поэтому водитель не знал, что делать.

«Открывают двери, вытаскивают нас на улицу с Ленкой и запихивают нас в машину. И говорят: "Мы сейчас едем в баню". Ну понимаешь, что с ними было в бане. Мне шестнадцать с половиной, ей восемнадцать с половиной. Мы еще дети! В какой-то момент я просто в шоке начинаю говорить, что меня выташнит. Парень, который нас вез сказал: "Тяните время, я сейчас полицию позову". Мы отъезжаем, а я говорю, что меня тошнит. "Вытащи ее, чтобы она мне салон не заблевала". Они такие пьяные, от них грязная такая энергетика была, черная. Они меня вытаскивают. Я думала, что убегу. А он такая дитина, схватил меня железной хваткой», – вспомнила Анна в YouTube-шоу «Алена, блин! Говорит».

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Она отметила, что пыталась донести бандитам, что они с подругой из хорошей семьи. Певица тянула время, а потом приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали бандитов. Семенович призналась, что до сих пор благодарна спасителям. Полицеские ей сразу сказали, что их бы точно изнасиловали. Звезда в итоге решила переночевать у подруги. Она заявила, что хочет забыть этот инцидент.