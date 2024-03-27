Анна Семенович: «К расставаниям с мужчинами всегда относилась легко и философски»

Смарта по субботам Анна Семенович ведет телепрограмму для женщин, где много полезных советов и красивых преображений. В интервью журналу «Телепрограмма» певица и телеведущая рассказала об этой работе, а также о новых песнях, диетах и переменах в личной жизни.

«Похудела к весне на 6 кг»

- Вы стали ведущей программы «НоваЯ» (12+) на Пятом канале. В каждом выпуске вы с экспертами преображаете участниц и даете много советов. Почему чаще всего ваши героини хотят внешних перемен: ради себя, ради мужчин или по другим причинам?

- Я давно мечтала стать ведущей именно такой программы: полезного тележурнала, цель которого - помогать женщинам. Мне кажется, что за несколько последних лет я смогла стать хорошим мотиватором, который может делиться своим опытом и знаниями. К нам приходят девочки с разными личными историями, но всех их объединяет одно - желание поменяться, почувствовать себя любимой. Кто-то так погряз в рутине работы (я и сама раньше была таким трудоголиком) или в бытовых проблемах, что не находит даже часа на себя и отдых. И это главная проблема наших историй - женщина забывает про себя.

Я уже давно почти в каждой своей публикации в соцсетях призываю, умоляю не забывать о себе, напоминаю, что, когда женщина ценит, любит и уважает себя, только тогда она счастлива. И, как следствие, счастливы близкие люди вокруг нее. Правило работает для каждой из нас, независимо от того, кто женщина: домохозяйка, большой начальник, певица, врач… И в каждом выпуске «НоваЯ» мы меняем наших девочек не только внешне, но и в первую очередь внутренне. Работает большая команда специалистов - психологи, сексологи и даже астрологи, нумерологи. Ну и, конечно, в нашем тележурнале много прикладных советов для женщин - модные тренды, подбор гардероба, уход за собой.

- В вашей новой программе есть то, что также очень любят женщины, - нумерология, астрология. Вижу в анонсе строчку - «как уменьшить влияние ретроградного Меркурия в апреле». И вижу раз в неделю в вашем телеграм-канале астропрогнозы. Это значит, что вы прислушиваетесь к астропрогнозам?

- У каждого человека есть внутренняя жизненная программа, свои предназначение и миссия, которые желательно воплотить. Раскрыть это как раз помогают астрология и нумерология - древнейшие науки, к которым я прислушиваюсь. Я действительно регулярно заказываю индивидуальные расчеты и расклады. Эзотерикой увлекаюсь давно, не вижу в этом ничего предосудительного. Для меня такие расклады и прогнозы - не абсолютное руководство к действию, а скорее некие ключики и подсказки, которые помогают мне в принятии решений.

- Кажется или вы похудели к весне? Какие у вас есть проверенные способы сбросить 5 кг за месяц до поездки в отпуск или перед важными съемками?