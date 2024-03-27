Анна Семенович: «К расставаниям с мужчинами всегда относилась легко и философски»

Смарта по субботам Анна Семенович ведет телепрограмму для женщин, где много полезных советов и красивых преображений. В интервью журналу «Телепрограмма» певица и телеведущая рассказала об этой работе, а также о новых песнях, диетах и переменах в личной жизни.
«Похудела к весне на 6 кг»
- Вы стали ведущей программы «НоваЯ» (12+) на Пятом канале. В каждом выпуске вы с экспертами преображаете участниц и даете много советов. Почему чаще всего ваши героини хотят внешних перемен: ради себя, ради мужчин или по другим причинам?
- Я давно мечтала стать ведущей именно такой программы: полезного тележурнала, цель которого - помогать женщинам. Мне кажется, что за несколько последних лет я смогла стать хорошим мотиватором, который может делиться своим опытом и знаниями. К нам приходят девочки с разными личными историями, но всех их объединяет одно - желание поменяться, почувствовать себя любимой. Кто-то так погряз в рутине работы (я и сама раньше была таким трудоголиком) или в бытовых проблемах, что не находит даже часа на себя и отдых. И это главная проблема наших историй - женщина забывает про себя.
Я уже давно почти в каждой своей публикации в соцсетях призываю, умоляю не забывать о себе, напоминаю, что, когда женщина ценит, любит и уважает себя, только тогда она счастлива. И, как следствие, счастливы близкие люди вокруг нее. Правило работает для каждой из нас, независимо от того, кто женщина: домохозяйка, большой начальник, певица, врач… И в каждом выпуске «НоваЯ» мы меняем наших девочек не только внешне, но и в первую очередь внутренне. Работает большая команда специалистов - психологи, сексологи и даже астрологи, нумерологи. Ну и, конечно, в нашем тележурнале много прикладных советов для женщин - модные тренды, подбор гардероба, уход за собой.
- В вашей новой программе есть то, что также очень любят женщины, - нумерология, астрология. Вижу в анонсе строчку - «как уменьшить влияние ретроградного Меркурия в апреле». И вижу раз в неделю в вашем телеграм-канале астропрогнозы. Это значит, что вы прислушиваетесь к астропрогнозам?
- У каждого человека есть внутренняя жизненная программа, свои предназначение и миссия, которые желательно воплотить. Раскрыть это как раз помогают астрология и нумерология - древнейшие науки, к которым я прислушиваюсь. Я действительно регулярно заказываю индивидуальные расчеты и расклады. Эзотерикой увлекаюсь давно, не вижу в этом ничего предосудительного. Для меня такие расклады и прогнозы - не абсолютное руководство к действию, а скорее некие ключики и подсказки, которые помогают мне в принятии решений.
- Кажется или вы похудели к весне? Какие у вас есть проверенные способы сбросить 5 кг за месяц до поездки в отпуск или перед важными съемками?
Анна Семенович гордится своей фигурой. Фото: личный архив Анны Семенович
- Кажется или вы похудели к весне? Какие у вас есть проверенные способы сбросить 5 кг за месяц до поездки в отпуск или перед важными съемками?
- Я действительно похудела к весне на 6 килограммов и на достигнутом не останавливаюсь. И хотя я люблю себя в любом весе и форме, быть подтянутой и еще более прекрасной хочется всегда и особенно весной. Недавно съездила на несколько дней в детокс-клинику, чуть строже стала следить за рационом - исключила вредные блюда, которые позволяла на новогодних каникулах. Прошла анализы, которые выявили небольшие проблемы с сахаром, - мы их поправили с помощью препаратов, что позволило весу начать уходить. Никаких жестких диет я сегодня не придерживаюсь. Правильное питание без переедания, достаточная физическая нагрузка - и дело пошло само собой. Главное - настрой, желание и чувство меры. А изнуряющие диеты не приносят радости жизни, что похудению никак не способствует.
- Вы не стесняетесь, фотографируетесь для рекламы своего нижнего белья. Вам легко даются такие съемки?
- Мое белье специально разрабатывается и создается для женщин с шикарными пышными формами, большой красивой грудью. И кому же, если не мне, его примерять и демонстрировать (смеется). Никакого стеснения - я всегда принимаю свое тело любым: и когда немного поправляюсь, и когда худею. Когда ты себя любишь - ты любишь себя любой. Я этому училась, и сегодня в своих соцсетях и в новой телепрограмме я пытаюсь научить этому и других женщин. Поэтому снимаюсь в своих купальниках и белье с радостью и считаю, что я очень сексуальна и хороша собой на этих снимках.
«Для нас Камила Валиева - чемпионка»
- Ваша весенняя красивая песня «Гладиолусы» о несчастной любви. Случалось такое: что премьерите, то и сбывается? Какой период сейчас в вашей личной жизни: счастливый или не очень - как в песне?
- Песня действительно понравилась слушателям и подошла к сезону. Мы сняли на «Гладиолусы» симпатичный, яркий и ироничный клип с эстетикой 90-х. Что касается содержания песни, то скажу так: далеко не всегда (во всяком случае, у меня) о чем поешь, то в жизни и происходит. В этот раз песня о расставании, которое случалось в жизни каждого, в моей в том числе. Но, кстати говоря, для меня это никогда не становилось какой-то вселенской трагедией. К расставаниям с мужчинами всегда относилась легко и философски: значит, так и должно быть. И если закрывается одна дверь, то всегда очень скоро открывается другая. Сегодня у меня прекрасный период в личной жизни. Я влюблена, рядом со мной хороший, достойный мужчина, с которым я уже давно нахожусь в серьезных отношениях.
- Если уж премьера - «Гладиолусы», то, наверное, любимый мужчина на 8 Марта подарил букет этих цветов? И что-то еще….
- Нет, это были не гладиолусы. Даже моему мужчине не под силу весной найти эти осенние цветы. Цветы, конечно, были - он принес на мой концерт огромную прекрасную корзину. Потом мы в романтичной обстановке отметили праздник, и любимый преподнес мне роскошное украшение.
- Минувшей зимой вы открывали каток на родине Андрея Малахова в Апатитах. Фигурное катание сейчас в вашей жизни присутствует? Следите ли вы за нашими фигуристами, поддерживали Камилу Валиеву после дисквалификации за допинг?
Будущая чемпионка с детства на коньках. Фото: личный архив Анны Семенович
- Сейчас фигурного катания в моей жизни немного, если мы говорим о присутствии непосредственно на льду. Такого, что я проснулась в выходные и думаю: пойду-ка я на каток покатаюсь, - точно нет (смеется). Коньки я надеваю чаще как раз по таким случаям, как в Апатитах на открытии катка у Андрюши Малахова, или для мастер-класса на катках Москвы и других городов… Стараюсь откликаться на такие приглашения. Разумеется, мир большого фигурного катания никуда от меня не делся.
Внимательно слежу за всеми чемпионатами, соревнованиями. Дружу и общаюсь постоянно со многими фигуристами - Таней Навкой, Ромой Костомаровым, Лешей Ягудиным, Настей Гребенкиной. Мы часто встречаемся в общих компаниях. С Камилой тоже недавно виделась, как раз на шоу у Татьяны Навки. Она хорошая, добрая, искренняя девочка. Безумно жаль, что с ней произошла такая неприятная и несправедливая история. Для нас для всех она остается чемпионкой. Ее медаль не на гвоздике где-то висит, а в наших сердцах, в сердцах болельщиков. Вы не представляете, какими аплодисментами встречают ее появление в зале! Как человек, который прошел колоссальный путь в спорте, я прекрасно знаю, какой труд стоит за каждым ее прыжком, за каждой слезинкой.
- В марте вышел фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» (12+, подробнее о картине - на стр. 8) про его историю борьбы за жизнь. Костомаров сейчас часто выступает на форумах с мотивирующими лекциями. Когда вы с ним катались в паре, у него уже был такой стоический характер борца, победителя?
- Я должна была быть на премьере этого фильма, Роман меня приглашал. Но у меня был концерт в Санкт-Петербурге в этот день. Поэтому обязательно посмотрю этот фильм в ближайшие дни. В паре с Ромой я прокаталась почти два года. Он всегда был очень целеустремленный, сильный. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. И сегодня он это всем нам доказывает. С первого дня, как только узнала о его болезни, я ни секунды не сомневалась, что он справится.
Рома стал настоящим амбассадором силы духа и мужества для всех людей, которые сталкиваются с похожими ситуациями в жизни. Он своим примером показывает, что не надо отчаиваться, а надо продолжать жить, получать удовольствие от жизни, быть счастливым, несмотря ни на что. Главное - желание жить! Я очень горжусь Ромой, люблю его и уважаю.
«Могу и порвать!»
Певица с родителями и младшим братом Кириллом. Фото: личный архив Анны Семенович
- Вы стали первым публичным человеком, кто рассказал про заморозку яйцеклеток, чтобы в будущем стать мамой. Причина, по которой вы пошли на эту процедуру, заключалась в том, что на тот момент вы были не замужем, пока не встретили отца будущего ребенка. Вы не пожалели, что сделали эту историю публичной?
- Я человек медийный, к мнению и опыту которого прислушиваются. И у меня есть возможность публично делиться полезной информацией с другими женщинами. Я своим опытом показываю, что в заморозке яйцеклеток нет ничего страшного и уж тем более предосудительного. Многим я помогла развеять страхи, сомнения на этот счет. И если вам сейчас 35 - 45 лет, и вы пока не встретили своего мужчину, то можно себя подстраховать этой процедурой для будущего материнства.
Проблема не в способности выносить и родить самой, в качестве яйцеклеток, которое с возрастом может падать. А данная процедура позволяет сохранить их в хорошем качестве. Моей главной задачей было донести, что не надо стесняться, бояться. И в ответ я получила большое количество благодарности за подробную информацию, и многие женщины после моего примера пошли на эту процедуру. Некоторые уже стали мамами. Я ни капли не жалею, что рассказала об этом, наоборот, очень рада, что смогла быть полезной.
- И в программе, и в многочисленных интервью вы человек сопереживающий, добрый. В каких ситуациях Анна Семенович зла и бескомпромиссна? А то вы получаетесь слишком добренькая. А так не бывает. Человек, он же разный в разных ситуациях.
- Я действительно человек добрый и очень любящий людей. Но при этом я справедливая. Поэтому могу сказать в глаза то, о чем другие промолчат или могут постесняться сказать. Не люблю обсуждать кого-то за глаза, предпочитаю все говорить напрямую. Так что поверьте, я не такая добрая и пушистая, как может показаться. Я человек целостный и целеустремленный, четко иду по намеченному пути.
И если мне что-то мешает на пути, то я могу это снести! Ценю личное пространство и никому не разрешаю в него заходить. Если кто-то в него лезет, или обижает кого-то в моем присутствии, или ведет себя неадекватно - могу «порвать». Я четко умею говорить слово «нет», если ситуация оказывается для меня некомфортной. Я многим помогаю, добра к окружающим, но если люди начинают наглеть, тогда, как тигрица, умею защищать себя.