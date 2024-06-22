Волочкова и Шаляпин провели ночь вместе на сеновале: «Прохор хочет троих детей»

Анастасия Волочкова каждый год пытается построить отношения. Она мечтает, что встретит достойного мужчину и сыграет свадьбу. Балерина не скрывает, что у нее есть близкие друзья. В последнее время она все чаще проводит время с Прохором Шаляпиным. Артистка часто зовет к себе в гости в особняк на Рублевке.

Она накануне не просто увиделась с певцом, а посетила с ним модное место, где гости спят на печи, едят традиционные блюда и ходят в народных костюмах. Им также довелось облачиться в национальные наряды, жечь костер, спать на печи. Они сожгли полено «для продолжения рода» и напитались энергией.