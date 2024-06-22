Волочкова и Шаляпин провели ночь вместе на сеновале: «Прохор хочет троих детей»

Анастасия Волочкова каждый год пытается построить отношения. Она мечтает, что встретит достойного мужчину и сыграет свадьбу. Балерина не скрывает, что у нее есть близкие друзья. В последнее время она все чаще проводит время с Прохором Шаляпиным. Артистка часто зовет к себе в гости в особняк на Рублевке.
Она накануне не просто увиделась с певцом, а посетила с ним модное место, где гости спят на печи, едят традиционные блюда и ходят в народных костюмах. Им также довелось облачиться в национальные наряды, жечь костер, спать на печи. Они сожгли полено «для продолжения рода» и напитались энергией.
«Здесь намоленные русские поля в районе Рублевки, самая дорогая в России земля и самая духовно-сильная», — отметил Шаляпин.
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин повеселились вместе. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Уже вечером Волочкова вместе с Шаляпиным отправилась на сеновал. Они насладились теплой звездной ночью. Балерина понадеялась, что им не будут завидовать.
Она также намекнула, что их с артистом связывают не просто дружеские отношения. Недавно певец признался, что хочет стать отцом. С предложением завести детей он уже обратился к балерине.
«Мы с Прохором к священному сну почти готовы... Но ночь на печи обещает быть бессонной. Идем пока в русскую баню. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю», — заявила Анастасия.
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