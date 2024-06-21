Волочкова назвала Баскова добрым и отзывчивым человеком: «Моей дочери уделял больше времени, чем ее собственный отец»

Накануне стало известно об экстренной госпитализации журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Он попал в реанимацию с диагнозом «асцит» и подозрением на цирроз печени.

53-летнему Кушанашвили провели операцию, но ему требуется дорогостоящее лечение. Помочь журналисту намерен Николай Басков. Певец оплатит лечение Отара Кушанашвили в больнице.

Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова, которая много лет дружит с Басковым, это не пиар-ход со стороны артиста, он действительно очень добрый и отзывчивый человек.

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