Волочкова назвала Баскова добрым и отзывчивым человеком: «Моей дочери уделял больше времени, чем ее собственный отец»

Накануне стало известно об экстренной госпитализации журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Он попал в реанимацию с диагнозом «асцит» и подозрением на цирроз печени.
53-летнему Кушанашвили провели операцию, но ему требуется дорогостоящее лечение. Помочь журналисту намерен Николай Басков. Певец оплатит лечение Отара Кушанашвили в больнице.
Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова, которая много лет дружит с Басковым, это не пиар-ход со стороны артиста, он действительно очень добрый и отзывчивый человек.
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«Я знаю Коля как уникальнейшего человека, очень внимательного ко многим людям. Многие артисты также очень ценят то, что он всегда рядом, всегда с какими-то приятными сюрпризами. Если что-то происходит, он первым протянет руку помощи. Это чистая правда.
По отношению ко мне Николай Басков всегда поступал добропорядочно и моей дочери на протяжении шести лет уделял времени больше, чем ее собственный отец. Басков не нуждается в пиаре. Это человек, который известен на весь мир. Он просто скромный и добрый. Если Коля захотел сделать что-то доброе, то делает это благороднейшим образом, потому что он настоящий мужчина», — сообщила Волочкова.
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