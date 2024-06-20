Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин о мистике и совместном досуге: «Вокруг нас столько непонятных троллей, и мы все время боремся со злом»

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова стали гостями вечеринки канала ТВ-3, посвященного 30-летию телевизионного СМИ. Они пришли на мероприятие вдвоем, облачившись во все красное.

В разговоре с Teleprogramma.pro оба отметили, что дружба между мужчиной и женщиной существует. И их случай – яркое тому подтверждение.

Также пара рассказала нашему изданию об отношениях к хейтерам, мистике и планах на лето.

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«Прохор – это единственный мужчина на Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках»

- Значительная часть контента канала ТВ-3 посвящена необъяснимым явлениям. Как вы вообще относитесь к мистике?

Прохор Шаляпин: - Мы любим мистику.

Анастасия Волочкова: - Да у нас вся жизнь – мистика.

Прохор Шаляпин: - Вокруг нас столько непонятных троллей, что и мы сами иногда превращаемся в сказочных героев, которые все время борются со злом.

- Смотритесь очень гармонично…

- Анастасия Волочкова: - Прохор – это один из немногих мужчин на этой Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках. Он высокий и стройный.

Прохор Шаляпин: - Мне очень нравится находиться с Настей. Она худенькая и высокая.