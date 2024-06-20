Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин о мистике и совместном досуге: «Вокруг нас столько непонятных троллей, и мы все время боремся со злом»

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press  

Артисты поделились с Teleprogramma.pro планами на совместный дуэт и лето.

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова стали гостями вечеринки канала ТВ-3, посвященного 30-летию телевизионного СМИ. Они пришли на мероприятие вдвоем, облачившись во все красное. 

В разговоре с Teleprogramma.pro оба отметили, что дружба между мужчиной и женщиной существует. И их случай – яркое тому подтверждение. 

Также пара рассказала нашему изданию об отношениях к хейтерам, мистике и планах на лето. 

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«Прохор – это единственный мужчина на Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках» 

- Значительная часть контента канала ТВ-3 посвящена необъяснимым явлениям. Как вы вообще относитесь к мистике? 

Прохор Шаляпин: - Мы любим мистику. 

Анастасия Волочкова: - Да у нас вся жизнь – мистика.

Прохор Шаляпин: - Вокруг нас столько непонятных троллей, что и мы сами иногда превращаемся в сказочных героев, которые все время борются со злом. 

- Смотритесь очень гармонично… 

- Анастасия Волочкова: - Прохор – это один из немногих мужчин на этой Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках. Он высокий и стройный. 

Прохор Шаляпин: - Мне очень нравится находиться с Настей. Она худенькая и высокая.  

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин на вечеринке канала ТВ-3. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- Ждать ли нам совместных проектов? 

Прохор Шаляпин: - Я надеюсь, мы с Настей запишем песню. Мы хотим записать дуэт и будем радовать людей творчеством в русском стиле.

Анастасия Волочкова: - Мы прекрасно сочетаемся. Русский балет и русская песня – это же просто здорово! 

«Я за Настю горой!» 

- То есть вы пример того, что дружба между мужчиной и женщиной существует? 

Прохор Шаляпин: - Мы близко дружим и друг друга поддерживаем. Я за Настю горой. И надеюсь, что так будет всегда. 

Анастасия Волочкова: - Прохор, я очень ценю это. 

- Вокруг вас всегда снуют хейтеры. Как вы к ним относитесь? 

Прохор Шаляпин: - Жизнь нас многому научила. Я всегда за Настю заступлюсь, а Настя – за меня. 

Анастасия Волочкова: - Это правда. Прохор – единственный человек, который всегда рядом. И если начинается какой-то выпад или провокация в мой адрес, у Прохора есть любимая песня: «Сенсация, сенсация».

- Какие планы на лето?  

Прохор Шаляпин: - У Насти, помимо бесконечных Мальдив, шикарная дача.

Анастасия Волочкова: - А Лолочка (помощница балерины - прим. ред) там всегда накормит и напоит. Каждые две недели проходят показы моего шоу «Одержимость». Предыдущее состоялось два дня назад в Долгопрудном. 

Прохор Шаляпин: - Есть деньги поехать, а нет времени. А бывает, что нет денег, но есть время. А так, я, как и Настя, люблю Мальдивы. И надеюсь, что мы с Настей поедем туда вдвоем.   

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