Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин о мистике и совместном досуге: «Вокруг нас столько непонятных троллей, и мы все время боремся со злом»

Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова стали гостями вечеринки канала ТВ-3, посвященного 30-летию телевизионного СМИ. Они пришли на мероприятие вдвоем, облачившись во все красное.
В разговоре с Teleprogramma.pro оба отметили, что дружба между мужчиной и женщиной существует. И их случай – яркое тому подтверждение.
Также пара рассказала нашему изданию об отношениях к хейтерам, мистике и планах на лето.
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«Прохор – это единственный мужчина на Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках»
- Значительная часть контента канала ТВ-3 посвящена необъяснимым явлениям. Как вы вообще относитесь к мистике?
Прохор Шаляпин: - Мы любим мистику.
Анастасия Волочкова: - Да у нас вся жизнь – мистика.
Прохор Шаляпин: - Вокруг нас столько непонятных троллей, что и мы сами иногда превращаемся в сказочных героев, которые все время борются со злом.
- Смотритесь очень гармонично…
- Анастасия Волочкова: - Прохор – это один из немногих мужчин на этой Земле, с кем можно чувствовать себя уверенной на высоких каблуках. Он высокий и стройный.
Прохор Шаляпин: - Мне очень нравится находиться с Настей. Она худенькая и высокая.
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин на вечеринке канала ТВ-3. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Ждать ли нам совместных проектов?
Прохор Шаляпин: - Я надеюсь, мы с Настей запишем песню. Мы хотим записать дуэт и будем радовать людей творчеством в русском стиле.
Анастасия Волочкова: - Мы прекрасно сочетаемся. Русский балет и русская песня – это же просто здорово!
«Я за Настю горой!»
- То есть вы пример того, что дружба между мужчиной и женщиной существует?
Прохор Шаляпин: - Мы близко дружим и друг друга поддерживаем. Я за Настю горой. И надеюсь, что так будет всегда.
Анастасия Волочкова: - Прохор, я очень ценю это.
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- Вокруг вас всегда снуют хейтеры. Как вы к ним относитесь?
Прохор Шаляпин: - Жизнь нас многому научила. Я всегда за Настю заступлюсь, а Настя – за меня.
Анастасия Волочкова: - Это правда. Прохор – единственный человек, который всегда рядом. И если начинается какой-то выпад или провокация в мой адрес, у Прохора есть любимая песня: «Сенсация, сенсация».
- Какие планы на лето?
Прохор Шаляпин: - У Насти, помимо бесконечных Мальдив, шикарная дача.
Анастасия Волочкова: - А Лолочка (помощница балерины - прим. ред) там всегда накормит и напоит. Каждые две недели проходят показы моего шоу «Одержимость». Предыдущее состоялось два дня назад в Долгопрудном.
Прохор Шаляпин: - Есть деньги поехать, а нет времени. А бывает, что нет денег, но есть время. А так, я, как и Настя, люблю Мальдивы. И надеюсь, что мы с Настей поедем туда вдвоем.
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