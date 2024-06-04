Прохор Шаляпин сделал признание: «Хочется уже родить детей»

Прохор Шаляпин регулярно делится новостями из своей жизни. Он несколько раз состоял в браке. Певец не скрывает, что ему нравятся женщины в возрасте. Он отмечает, что очень любил бизнесвумен Ларису Копенкину, но они развелись. С Татьяной Клаудио Девис он оформил брак в 2021 году, а спустя короткое время бизнесвумен из Канады умерла из-за ковида.

40-летний артист теперь признается, что хочет завести семью. У него был роман с моделью Анной Калашниковой, которая заверяла, что беременна от него. Но потом выяснилось, что она родила сына от другого мужчины. Из-за этого у нее разладилась помолвка с Прохором.

Теперь Шаляпин заявил, что готов стать отцом. Он рассказал, что в шоу про выживание едва не пострадал.

«Меня за одно место подвесили, я 40 минут провисел на канате. Это все вырезали, не показали. Мне все так зажало в проекте одном на выживание, что я думал, что у меня будет операция после этого. Мне там все раздавили. Это страх был. У меня все онемело. Все работает, слава Богу. Я сдавал спермограмму. Средние показатели у меня, конечно. Но это из-за того, что я иногда пью вино. Но мне надо. Хочется уже родить детей», — сказал артист в подкасте.