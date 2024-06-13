Тарасов заявил, что ходил с Костенко к психологу: «Я научился не агрессировать»

Дмитрий Тарасов зарабатывает благодаря футболу. Он уже больше 7 лет счастлив в браке с Анастасией Костенко. Спортсмен всегда хотел иметь много детей, но бывшая жена Ольга Бузова не смогла ему родить наследника.

Зато новая избранница подарила ему двух дочерей и столько же сыновей. В беседе с Аленой Жигаловой Дмитрий Тарасов признался, что хочет завести с женой пятого ребенка. Футболист рассказал, что они строят дом, а пока живут в съемном жилье. Он не стал утаивать, что в их семье бывают ссоры, как у всех. По его словам, они даже обращались к психологу, когда возникали недопонимания.

«Ругаемся, как и все нормальные люди, из-за всякой ерунды, бытовухи. Когда Настя рожала, ей было тяжело, у нее были стресс и гормоны. Когда она полностью посвящает себя грудничку, то понятно что наши отношения уходят на второй план – это нормально. И она, и я психуем. Мы научились договариваться. Я научился не агрессировать. Я раньше был вспыльчивый, эмоциональный. Я мог стакан разбить, но это давно было. Я научился контролировать себя. Я вижу, что будет буря, взрыв, тогда мы говорим «в другой раз». Кричим, как и все нормальные люди. Но при детях этого не делаем. Выгоняем их на улицу и потом орем», – пояснил Тарасов.