Дава и его брат должны разбогатеть после шоу «Сокровища императора»: таролог Горшкова разложила на них карты

Давид Манукян показал себя с необычной стороны в шоу ТНТ «Сокровища императора», а все благодаря взаимодействию с братом Арманом Давтяном, а также присутствию экс-возлюбленной Ольги Бузовой рядом. Многие увидели блогера с человеческой стороны, а не в привычно для него роли блогера-весельчака.

И хотя выиграть ему миллион юаней не удалось, поскольку победила команда Марии Миногаровой и Парура Хачатурова, несложно предположить, что участие в реалити в той или иной степени повлияет на будущее братьев.

По просьбе сайта Teleprogramma.pro таролог Анна Горшкова разложила на будущее ребят карты Таро.

На Манукяна и Давтяна выпали карты: VIII меч, рыцарь пентакли, ХХI мир.

«После шоу у ребят наступит такое состояние, когда они не будут понимать, куда двигаться дальше. Однако они трудяги, зарабатывать умеют. Благодаря трудолюбию их социальное и финансовое положение изменятся кардинально», — рассказала эксперт.