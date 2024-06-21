Поплавская высказалась об уволенной из театра в Риге Хаматовой: «Была гениальной актрисой?»

Яна Поплавская. бросила реплику вслед актрисе Чулпан Хаматовой. Ее, напомним, не так давно уволили из театра в Риге.

Яна Поплавская в своем телеграм-канале отреагировала на событие, сделав акцент на том, что ее публикация — это не демонстрация злорадства, а скорее попытка заявить о том, что талант и звездность некоторых знаменитостей сильно переоценены.

«Хаматова была гениальной и потрясающей актрисой? Или это зритель, любя героев, сделал из нее и остальных звезд?» — задалась вопросом Яна Поплавская.

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Она вспомнила высказывание Евгения Евстигнеева, вместе с которым снималась в фильме про Красную Шапочку. Яна Поплавская дала понять, что таких глыб, как он, и стоит называть звездами.