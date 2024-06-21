Поплавская высказалась об уволенной из театра в Риге Хаматовой: «Была гениальной актрисой?»

Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Звезда советского фильма про Красную Шапочку Яна Поплавская не смогла промолчать после новостей об увольнении актрисы Чулпан Хаматовой.

Яна Поплавская. бросила реплику вслед актрисе Чулпан Хаматовой. Ее, напомним, не так давно уволили из театра в Риге. 

Яна Поплавская в своем телеграм-канале отреагировала на событие, сделав акцент на том, что ее публикация — это не демонстрация злорадства, а скорее попытка заявить о том, что талант и звездность некоторых знаменитостей сильно переоценены.

«Хаматова была гениальной и потрясающей актрисой? Или это зритель, любя героев, сделал из нее и остальных звезд?» — задалась вопросом Яна Поплавская.

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Она вспомнила высказывание Евгения Евстигнеева, вместе с которым снималась в фильме про Красную Шапочку. Яна Поплавская дала понять, что таких глыб, как он, и стоит называть звездами.

«Великий Евгений Евстигнеев всегда говорил — звездами актеров делают люди. И только они решают, кто настоящая звезда», — добавила Яна Поплавская.

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