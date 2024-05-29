Яна Поплавская поддержала Алсу после развода: «Жить вместе ради детей — это глупость»

Алсу молчала о том, что у нее разлад в отношениях с мужем Яном Абрамовым. Она просто подала на развод, не делая никаких публичных заявлений. Это стало главной новостью в мае. Певица Алсу прожила целых 18 лет с Яном Абрамовым и родила от него троих детей.

В этой сложной ситуации актриса Яна Поплавская решила поддержать звезду. Яна Поплавская считает, что певица Алсу все сделала правильно. При этом она расстроена, что такая красивая пара распалась.

«Разрушить всегда проще, чем построить, но, если человек несчастлив в браке и не может в нем находиться, то и не стоит. Жить вместе ради детей, как советуют некоторые психологи, — это глупость. Дети быстро вырастают и у них начинается своя жизнь», — высказалась Яна Поплавская. пишет VOICE.

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Также она предположила, что Алсу могла себя чувствовать несчастной, что и подтолкнуло ее к разводу. Яна отметила, что карьера и самореализация нужны артистам, но также любой девушке хочется чувствовать себя любимой. Она надеется, что и Алсу, и Ян смогут обрести счастье.

По материалам VOICE