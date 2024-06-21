Оксана Самойлова отвела 12-летнюю дочь к психологу: «Сейчас с Ариелой работает специалист»

Модель и блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган переживают сейчас непростой период. Дочь пары, 12-летняя Ариела находится в пубертатном возрасте.

Родители перестали быть для нее авторитетом. Девочка не спорит с ними, не хамит, она просто делает все по-своему. Ариела обожает эксперименты над своей внешность.. Недавно, вероятно, из чувства противоречия, Ариела удалила брови со своего лица.

Оксана Самойлова призналась, что никак не ожидала таких выкидонов от Ариелы.

«Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — поделилась Оксана Самойлова в микроблоге.

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Самойлова и Джиган признали, что сами не справятся со сложным возрастом дочери. Они отправили Ариелу к психологу. Та, на удивление, согласилась.