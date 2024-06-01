Психолог Миллер о дочери Самойловой, заявившей об уходе из дома: «Эпатирует публику»

Старшая дочь рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой — 12-летняя Ариела — заявила, что уйдет из дома и станет бомжом, если родители решат завести пятого ребенка. Сейчас в семье, помимо Ариелы, растут семилетняя Лея, пятилетняя Майя и двухлетний Давид. Младших сестер и брата Ариела назвала спиногрызами.

Резкую реакцию подростка объяснила в беседе с Teleprogramma.pro психолог Александра Миллер .

«Это абсолютно стандартный ребенок, который пытается привлечь к себе внимание. Она сейчас просто эпатирует публику. На самом деле ничего такого страшного здесь нет. Я думаю, что это более или менее стандартная семья.

Скажу даже больше, что эта семья более здоровая, чем другие семьи, которые показывают идеальные отношения и выставляют «вылизанные» фотографии. Просто я, как специалист, все это знаю изнутри. Проблемы есть абсолютно у всех семей», — заявила Миллер.