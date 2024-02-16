Оксана Самойлова объяснила, почему у ее с Джиганом детей разные фамилии: «Как так вышло, неизвестно»

Блогер Оксана Самойлова известна не только тем, что является женой рэпера Джигана. Она бизнесвумен, а также многодетная мать. В браке с артистом у девушки появилось четверо детей. И оказалось, что они носят разные фамилии.

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На YouTube-канале Иды Галич во время интервью Оксана Самойлова призналась, что после регистрации брака с рэпером, настоящее имя которого Денис Устименко, брать его фамилию не стала. Объяснила тем, что возиться с переоформлением документов было лень. Но настоящие сложности пришли, когда стали появляться дети, один за одним: какую фамилию им давать?

«Девочки Самойловы, а Давид — Устименко. Как так вышло, неизвестно», — развела руками Самойлова.

А потом попыталась объяснить: мол, под имя каждого из детей они с мужем подставляли свои фамилии. И созвучнее для Ариелы, Леи и Майи паре показалась «Самойлова», а у единственного сына, как продолжателя рода — Устименко.

«Денис готов был мою фамилию взять. Для нас это вообще ничего такого», — резюмировала звезда Интернета.

Сегодня многодетная мать всерьез задумывается над тем, чтобы расширить семью. К пятому ребенку она, как призналась, готова, а материнство ей дается легче, чем беременность.