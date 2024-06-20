Отар Кушанашвили попал в реанимацию из-за цирроза печени

Отар Кушанашвили известен тем, что очень остер на язык. Он всегда готов высказаться на разные темы и обсудить звезд шоу-бизнеса. 20 июня стало известно, что телеведущий попал в больницу в Красногорске. Его экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.

Отмечается, что в последние дни он плохо себя чувствовал. Журналист жаловался на вздутие живота, слабость и одышку. В итоге он приехал с близкими к врачам и сдал анализы. После этого его госпитализировали.

Сначала ему ставили предварительный диагноз — цирроз печени. Но поданным Телеграм-канала Baza, у Кушанашвили в итоге также обнаружили асцит напряженный — скопление жидкости в животе, а еще двусторонний гидроторакс.

Отмечается, что 53-летней звезде требуется операция. Пока родные Отара не прокомментировали случившееся.

Напомним, что накануне умер сын Вячеслава Зайцева Егор. У него был рак и цирроз печени.