Отару Кушанашвили поставили газоотводную трубку из-за острой непроходимости кишечника

Отар Кушанашвили обычно снимается в шоу и появляется на вечеринках. Но 20 июня он был госпитализирован. Журналист несколько дней назад почувствовал себя плохо. Он думал, что отравился. У него вздулся живот и появилась слабость. Однако врачи поставили ему диагноз цирроз печени. Также они обнаружили скопление жидкости в брюшной полости.

Теперь телеграм-канал Shot сообщает, что телеведущий находится в реанимации в сознании. У него диагностировали острую непроходимость кишечника, поэтому звезде поставили газоотводную трубку. Врачи делают все, чтобы стабилизировать его состояние.

По предварительным данным, у Отара также диагностировали панкреатит и проблемы с сердцем после перенесенного инсульта. Сам журналист признавался ранее, что длительное время мучается с кишечником. Он с трудом работал в последнее время.

Напомним, что накануне скончался сын Вячеслава Зайцева Егор. У мужчины было онкологическое заболевание, а также цирроз печени.