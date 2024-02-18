Отар Кушанашвили вспомнил о знакомстве с Ксенией Собчак: «Я понял, что эта барышня далеко пойдет»

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с Ксенией Собчак много лет назад. Он назвал их пикантными. Дело было в ресторане на Мясницкой в центре Москвы. Там отдыхала компания золотой молодежи, в которую затесался и Отар Кушанашвили.

Среди отдыхающих был и известный теннисист Марат Сафин. Общение Ксении Собчак с именитым спортсменом произвело неизгладимое впечатление на Отара Кушанашвили.

«Между Маратом Сафиным и Ксенией Собчак возникли трения. Я бы их сейчас назвал идеологическими», - поделился Отар Кушанашвили.

Оказывается, Марату Сафину не нравились девушки типажа Ксении Собчак. Кушанашвили охарактеризовал их «самоуверенными и самовлюбленными дамочками».

«Ксения Собчак в таких выражениях объяснила Марату Сафину, что он может идти в известном направлении, что я понял: эта барышня далеко пойдет», - то ли восхитился, то ли возмутился поведением Ксении Собчак Отар Кушанашвили.

По материалам YouTube-шоу «Каково»

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