Расул Ахмедов рассказал, что у Егора Зайцева плохие отношения с детьми: «Он даже как отец не состоялся»

Егор Зайцев избегает общения с прессой. После смерти Вячеслава Зайцева он не стремится развивать Дом моды своего отца. Недавно наследник модельера попал в больницу. Он признавался, что его здоровье пошатнулось. Ко всему прочему, злопыхатели стали распространять о нем ложные слухи, поэтому Егор был вынужден пожаловаться на травлю в Сети.
Экс-заместитель гендиректора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что сын кутюрье просто так привлекает к себе внимание. Он также рассказал, что сам настоял на том, чтобы Егора сделать генеральным директором Дома моды, но позднее пожалел об этом. По его словам, сын Зайцева просто завидовал отцу, так как не смог стать таким же успешным.
«У него была жуткая зависть, что он как дизайнер, как человек, как личность не состоялся. И он даже как отец не состоялся. У него три ребенка. О первом он узнает черт знает когда. Вторая его ненавидит, и он ее ненавидит. А вот третью он любит, но она к нему не совсем относится так, как он к ней. Там не все в порядке. Возможно, на этой почве проблемы у него с вниманием», — пояснил Расул.
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Напомним, что у Егора была внебрачная связь с девушкой по имени Дарья. Она родила от него дочку Марусю. Однако их роман не перерос в серьезные отношения. Почти сразу после расставания с ней сын Зайцева женился на Екатерине, которая была моделью у Вячеслава Михайловича. Она тоже родила от него дочку, которую назвала Анастасией. А о третьем ребенке Егора ничего не известно.