Расул Ахмедов рассказал, что у Егора Зайцева плохие отношения с детьми: «Он даже как отец не состоялся»

Егор Зайцев избегает общения с прессой. После смерти Вячеслава Зайцева он не стремится развивать Дом моды своего отца. Недавно наследник модельера попал в больницу. Он признавался, что его здоровье пошатнулось. Ко всему прочему, злопыхатели стали распространять о нем ложные слухи, поэтому Егор был вынужден пожаловаться на травлю в Сети.

Экс-заместитель гендиректора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что сын кутюрье просто так привлекает к себе внимание. Он также рассказал, что сам настоял на том, чтобы Егора сделать генеральным директором Дома моды, но позднее пожалел об этом. По его словам, сын Зайцева просто завидовал отцу, так как не смог стать таким же успешным.