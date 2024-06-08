16-летняя дочка Алсу Микелла расплакалась на выпускном друзей в университете Принстон в США

Алсу готовится к разводу с Яном Абрамовым, с которым была 18 лет. Она не стала называть причину такого решения. Однако ходят слухи, что у певицы было с ним много конфликтов, а также не первый год в СМИ появляются сообщения, что банкир изменяла артистке. У супругов трое детей. Сейчас старшая дочка Алсу Сафина сдает экзамены в школе. Ей предстоит поступать в медицинский вуз. Семилетний Рафаэль только окончил первый класс. А вот 16-летняя Микелла занимается музыкой. Недавно она улетела за границу.

Оказалось, что дочка певицы находится в США. В соцсети она выложила кадры, на которых позировала в платье на выпускном у студентов престижного университета Принстон. Микелла обнимала друзей и даже заплакала от трогательности момента.