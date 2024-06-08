16-летняя дочка Алсу Микелла расплакалась на выпускном друзей в университете Принстон в США

Алсу готовится к разводу с Яном Абрамовым, с которым была 18 лет. Она не стала называть причину такого решения. Однако ходят слухи, что у певицы было с ним много конфликтов, а также не первый год в СМИ появляются сообщения, что банкир изменяла артистке. У супругов трое детей. Сейчас старшая дочка Алсу Сафина сдает экзамены в школе. Ей предстоит поступать в медицинский вуз. Семилетний Рафаэль только окончил первый класс. А вот 16-летняя Микелла занимается музыкой. Недавно она улетела за границу.
Оказалось, что дочка певицы находится в США. В соцсети она выложила кадры, на которых позировала в платье на выпускном у студентов престижного университета Принстон. Микелла обнимала друзей и даже заплакала от трогательности момента.
Микелла с друзьями. Фото: соцсети Микеллы Абрамовой
«Люблю вас, ребята, очень сильно», – написала на английском языке дочка Алсу.
К слову, ей предстоит поступать в 2025 году. Возможно, что она выберет Принстон. Ранее Алсу признавалась, что не стала отправлять детей учиться за границу, так как не хотела их отпускать от себя. Для них она выбрала интернациональную школу в России, поэтому Сафина и Микелла безупречно говорят на английском языке.
«Я училась в Лондоне, Америке и где я только не училась. А там, в школе, есть и русский язык. Мы о нем не забываем. Я всегда говорю детям, что мы живем в России и это важно», – говорила звезда.
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