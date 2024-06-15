Алсу в белоснежном наряде вышла в свет с Натаном после новостей о разводе

Алсу в этом году переживает драму в отношениях. Она подала на развод с Яном Абрамовым. 18 лет совместной жизни с банкиром закончились. Теперь певица чаще видеться с подругами, занимается своим бизнесом. На этот раз она приехала на премию «Муз-ТВ», которая состоялась в Москве. Артистка была в белоснежном наряде. Она была в жакете и прозрачной юбке в пол, которая не скрыла ее стройные ноги. Звезда распустила длинные волосы. К слову, она пришла не одна.
Певицу сопровождал ее коллега Натан. 38-летний рэпер был в черном костюме. Они в этом году выпустили совместную песню, поэтому и пришли вместе. Отметим, что у артиста есть жена Анастасия и сын. Долгое время он скрывал свою семью.
Но поклонники отметили, что Алсу находится в отличной форме. Многие заметили, что певица находилась в хорошем настроении. По слухам, она уже давно не живет с мужем.
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Алсу и Натан. Фото: соцсети Алсу
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