Алсу в белоснежном наряде вышла в свет с Натаном после новостей о разводе

Певицу сопровождал ее коллега Натан. 38-летний рэпер был в черном костюме. Они в этом году выпустили совместную песню, поэтому и пришли вместе. Отметим, что у артиста есть жена Анастасия и сын. Долгое время он скрывал свою семью.

Но поклонники отметили, что Алсу находится в отличной форме. Многие заметили, что певица находилась в хорошем настроении. По слухам, она уже давно не живет с мужем.