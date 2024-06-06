Врачи пытаются спасти сына Вячеслава Зайцева, находящегося в тяжелом состоянии

После смерти кутюрье Вячеслава Зайцева пошатнулось здоровье его сына Егора, который возглавил Модный дом. Весной он уже лежал в больнице. А 2 июня его снова госпитализировали.

Егор Зайцев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи пытаются его спасти. У наследника модельера скопилась жидкость в брюшной полости и нарушена свертываемость крови. Также у 64-летнего Егор есть проблемы с легкими.

Напомним, что ранее у сына Зайцева обнаружили тяжелую анемию и опухоли в кишечнике. Он начал лечение в феврале. Также у него диагностировали цирроз печени и другие болезни. При этом в окружении Зайцева отмечают, что наследник модельера просто привлекает к себе внимание, а все его болезни выдуманы.

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По материалам телеграм-канал Mash