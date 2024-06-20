64-летний сын Вячеслава Зайцева Егор умер после борьбы с раком

Вячеслав Зайцев ушел из жизни в мае 2023 года. А теперь стало известно, что умер его сын Егор, которому было 64 года.

Он несколько раз попадал в больницу в этом году. В начале июня его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он последние дни жизни провел на ИВЛ. Врачи признавались, что у него скопилась жидкость в брюшной полости и начали отказывать почки. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения на фоне рака.

В начале года Зайцев-младший переболел ковидом. Тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. Он страдал от тяжелой анемии. Врачи нашли образования в толстом кишечнике, а также в легких и печени, пишет KP.RU.

Своего отца Егор пережил всего на год. После смерти Вячеслава он стал единственным наследником, поэтому стал руководить Домом моды. Однако в итоге он оказался в тяжелой финансовой ситуации. Развивать бизнес ему не удавалось. Друзья жаловались, что он не появляется на работе.

Бывший заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в свое время помирил Егора с отцом, но в итоге наследник модельера его уволил. Он признавался, что Зайцев-младший совсем забросил бизнес отца.