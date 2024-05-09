Бывший заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Ахмедов: «Я был очень технично Егором уволен»

Со дня смерти Вячеслава Зайцева прошло чуть больше года. Его Дом моды, который раньше процветал, пока находится в удручающем положении. Им должен заниматься сын модельера Егор Зайцев, но он в последнее время жалуется на здоровье. Сначала он попал в больницу, а потом столкнулся с травлей. Бывший заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Егор просто привлекает к себе внимание.

Он признался, что именно сын Зайцева его уволил. Хотя в свое время он их помирил и даже уговорил кутюрье, чтобы он позволил наследнику стать гендиректором Дома моды.

«Я был очень технично Егором уволен, потому что я держал позицию Вячеслава Михайловича, а ему это не нравилось», — сказал Ахмедов.

Он отметил, что убедил Зайцева помириться с сыном. Однако модельер его предупреждал, что никто не знает, какой Егор на самом деле человек.

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