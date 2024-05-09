Бывший заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Ахмедов: «Я был очень технично Егором уволен»

Егор Зайцев не стал заниматься Домом моды. Фото: Global Look Press 

Бывший заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов рассказал, что сам настоял, чтобы сына модельера сделали генеральным директором. Однако потом он осознал, что это было ошибкой.

Со дня смерти Вячеслава Зайцева прошло чуть больше года. Его Дом моды, который раньше процветал, пока находится в удручающем положении. Им должен заниматься сын модельера Егор Зайцев, но он в последнее время жалуется на здоровье. Сначала он попал в больницу, а потом столкнулся с травлей. Бывший заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Егор просто привлекает к себе внимание. 

Он признался, что именно сын Зайцева его уволил. Хотя в свое время он их помирил и даже уговорил кутюрье, чтобы он позволил наследнику стать гендиректором Дома моды. 

«Я был очень технично Егором уволен, потому что я держал позицию Вячеслава Михайловича, а ему это не нравилось», — сказал Ахмедов. 

Он отметил, что убедил Зайцева помириться с сыном. Однако модельер его предупреждал, что никто не знает, какой Егор на самом деле человек. 

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«Вячеслав Михайлович попросил ему помочь, так как у него были проблемы и долги. Я поставил ему условие: «Я тебе помогу, если ты помиришься с сыном и поставишь его директором генеральным». Эта была моя просьба. Все что произошло — я поставил его на этот пост. Так Егор бы и остался никем. Егор почти не появлялся. Может, приходил раз в неделю. Все делал я. 

Когда я понял, что Егор, мягко говоря, ненавидит отца, хочет чтобы отцу было плохо, я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича. Еще до смерти Зайцева он меня уволил. Когда Вячеслав Михайлович стал возмущаться, он сказал: «Я генеральный директор». Тогда Зайцев сказал, что он основной акционер. 

После этого Егор сказал ему созывать совет акционеров. Потом он не позволил коллективу никаких писем акционерам отправлять. Это долгая история. Уволил с обоснованием, что нет средств и все плохо. Он такой человек», — высказался Расул. 

 

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