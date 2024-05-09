Бывший заместитель гендиректора Дома моды Зайцева Ахмедов: «Я был очень технично Егором уволен»

Со дня смерти Вячеслава Зайцева прошло чуть больше года. Его Дом моды, который раньше процветал, пока находится в удручающем положении. Им должен заниматься сын модельера Егор Зайцев, но он в последнее время жалуется на здоровье. Сначала он попал в больницу, а потом столкнулся с травлей. Бывший заместитель гендиректора Дома моды Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что Егор просто привлекает к себе внимание.
Он признался, что именно сын Зайцева его уволил. Хотя в свое время он их помирил и даже уговорил кутюрье, чтобы он позволил наследнику стать гендиректором Дома моды.
«Я был очень технично Егором уволен, потому что я держал позицию Вячеслава Михайловича, а ему это не нравилось», — сказал Ахмедов.
Он отметил, что убедил Зайцева помириться с сыном. Однако модельер его предупреждал, что никто не знает, какой Егор на самом деле человек.
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«Вячеслав Михайлович попросил ему помочь, так как у него были проблемы и долги. Я поставил ему условие: «Я тебе помогу, если ты помиришься с сыном и поставишь его директором генеральным». Эта была моя просьба. Все что произошло — я поставил его на этот пост. Так Егор бы и остался никем. Егор почти не появлялся. Может, приходил раз в неделю. Все делал я.
Когда я понял, что Егор, мягко говоря, ненавидит отца, хочет чтобы отцу было плохо, я переключился на сторону Вячеслава Михайловича, стал его защищать. Егору это не понравилось, что я с его стороны перешел на сторону Вячеслава Михайловича. Еще до смерти Зайцева он меня уволил. Когда Вячеслав Михайлович стал возмущаться, он сказал: «Я генеральный директор». Тогда Зайцев сказал, что он основной акционер.
После этого Егор сказал ему созывать совет акционеров. Потом он не позволил коллективу никаких писем акционерам отправлять. Это долгая история. Уволил с обоснованием, что нет средств и все плохо. Он такой человек», — высказался Расул.