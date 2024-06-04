Сын модельера Вячеслава Зайцева экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве

Сын Вячеслава Зайцева Егор попал в больницу. 4 июня стало известно, что его экстренно госпитализировали в Москве. Владелец Дома моды Зайцева находится в тяжелом состоянии. Его увезли в реанимацию. Примечательно, что наследницу модельера нужно переливание крови. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Егору стало хуже на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. На данный момент 64-летний Зайцев находится в руках медиков. Эксперты не могут дать никаких прогнозов.

Напомним, что у сына модельера нашли образование в толстом отделе кишечника. Он начал проходить химиотерапию. В марте Егор уже находился в больнице. осложняет ситуацию то, что у него цирроз печени и наличие других недугов.