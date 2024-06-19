Сергей Лазарев увез дочку и сына на море в Турцию: «Счастье»

Сергей Лазарев обычно много работает. Он редко пропускает громкие мероприятия, а также ведет шоу и дает концерты. Однако также певец занимается со своими детьми. У него растут сын Никита и дочка Анна.

Он старается посвящать им все свободное время и порой готов приехать на день с гастролей, чтобы их увидеть. Так как наследники быстро растут, он все чаще их берет с собой на разные мероприятия. Но этим летом он увез их отдыхать в Турцию. В соцсети артист выложил трогательное фото.

Он позировал в майке и кепке. Его нос был испачкан. Рядом смеялись дети. У Ани были волосы собраны в хвостики. Ее нос тоже был испачкан мороженным. Улыбался в кадре и подросший Никита, у которого начались каникулы в школе.