Сергей Лазарев увез дочку и сына на море в Турцию: «Счастье»

Сергей Лазарев обычно много работает. Он редко пропускает громкие мероприятия, а также ведет шоу и дает концерты. Однако также певец занимается со своими детьми. У него растут сын Никита и дочка Анна.
Он старается посвящать им все свободное время и порой готов приехать на день с гастролей, чтобы их увидеть. Так как наследники быстро растут, он все чаще их берет с собой на разные мероприятия. Но этим летом он увез их отдыхать в Турцию. В соцсети артист выложил трогательное фото.
Он позировал в майке и кепке. Его нос был испачкан. Рядом смеялись дети. У Ани были волосы собраны в хвостики. Ее нос тоже был испачкан мороженным. Улыбался в кадре и подросший Никита, у которого начались каникулы в школе.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети Сергея Лазарева
«Лето! Солнце! Улыбки! Дети! Счастье», — написал Сергей.
Поклонники отметили, что его наследники подросли. Многие заявили, что сын растет копией отца. Подписчики восхитились тому, какие они непосредственные.
Напомним, что певец растит их сам. Ему помогает его мама Валентина.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: