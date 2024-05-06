Сергей Лазарев заснял Леру Кудрявцеву в Турции: «Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе»

Лера Кудрявцева с наступлением 1 мая устроила себе отпуск. Она улетела в Турцию с пятилетней дочкой Марией. Телеведущая заявила, что несколько дней проведет в роскошном отеле. Примечательно, что в это время также стал публиковать кадры из жаркой страны Сергей Лазарев. Он тоже приехал в Турцию в компании детей: сына Никиты и дочки Анны. Артист показывал, как они обедают и плавают в бассейне.

А вот 5 мая неожиданно Сергей предстал на новом видео с Лерой. Он обрадовал поклонников, которые все это время подозревали, что бывшие влюбленные отдыхают вместе.

Певец с теплотой обнял блондинку. Ведущая шоу «Секрет на миллион» лишь успела спросить, наложил ли он маску на ее лицо. Лазарев ответил отрицательно.

«Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Мы отдыхали вместе, надо вам признаться!» — заявил он.

Кудрявцева со смехом повторила за ним эти слова.