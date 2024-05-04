Улетевший в Турцию Сергей Лазарев о дочке и сыне: «Для них я прежде всего папа»

Отметим, что Никите уже 10 лет. Он занимается танцами и не раз выступал с папой на одной сцене. А Анне только шесть лет. Певец также отдал ее в танцевальный коллектив «Тодес».

Девочка во всем старается не отставать от брата. Лазарев часто ее ласково называет принцессой. Он также не скрывает, что нанимает нянь для детей. Сергей делает все, чтобы наследники росли счастливыми.