Улетевший в Турцию Сергей Лазарев о дочке и сыне: «Для них я прежде всего папа»

Сергей Лазарев давно перестал скрывать, что у него есть дети. Он растит сына Никиту и дочку Анну. У певца много съемок и гастролей, но он старается все свободное время посвящать наследникам. Также мама Валентина помогает ему воспитывать малышей. На днях артист устроил себе отпуск. Он с детьми улетел в Турцию. Теперь в соцсетях Лазарев делится кадрами с курорта. Он водит наследников в игровой клуб, а также в бассейн.
«Дико скучаю, когда на гастролях, поэтому сейчас в совместной поездке не отлипаем друг от друга. Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность! Хотя на сами концерты они не ходят, так для них я прежде всего папа, а уже потом известный певец Сергей Лазарев, ведь песни мои они и дома слушают», — высказался артист.
Отметим, что Никите уже 10 лет. Он занимается танцами и не раз выступал с папой на одной сцене. А Анне только шесть лет. Певец также отдал ее в танцевальный коллектив «Тодес».
Девочка во всем старается не отставать от брата. Лазарев часто ее ласково называет принцессой. Он также не скрывает, что нанимает нянь для детей. Сергей делает все, чтобы наследники росли счастливыми.