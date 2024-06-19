Водонаева не исключила, что роман Лепса с 18-летней студенткой — это продюсерский проект

Григорий Лепс удивил своим выбором звезду телестройки. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева не хотела бы встречаться с молодым парнем, когда достигнет возраста Лепса, которому 61 год.

Григорий Лепс недавно представил всем девушку, которую назвал своей невестой. Его избранницей оказалась 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Вскоре она показала кольцо с большим драгоценным камнем, намекнув на скорую свадьбу. Однако в обществе многие не верят, что у 61-летнего певца могут быть отношения с такой молодой девушкой. Некоторые люди из шоу-бизнеса подозревают, что он просто хочет пропиарить Аврору, которая уже занимается вокалом. 

О ситуации высказалась Алена Водонаева. Бывшая участница «Дома-2» подозревает, что Лепс мог вывести в свет девушку только, чтобы о ней заговорили в медийном пространстве. Она напомнила, что 77-летняя певица Шер закрутила роман с 37-летним рэпером Александром Эдвардсом.

«Я бы не хотела, чтобы когда мне было 60 лет, я выходила в свет с 18-летним парнем. Хотя, глядя на певицу Шер, у нас границы стираются», — отметила Алена. 

Она пояснила, что если человек в возрасте ухаживает за собой, занимается спортом и соответствует своей второй молодой половинке, то это ее не отталкивает. 

«А насчет Лепса — я не знаю, его ли это девушка или это продюсерский проект», — сказала звезда, пишет VOICE.

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