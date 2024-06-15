61-летний Григорий Лепс впервые вывел в свет свою возлюбленную

Григорий Лепс дважды состоял в браке. В 2021 году он расстался с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Певец не так давно заявил, что хочет найти любовь и даже не стал исключать, что заведет еще детей. Он накануне приехал на премию «Муз-ТВ». На ковровой дорожке артист появился не один. Его сопровождала хрупкая брюнетка, облаченная в черное платье-бюстье с кружевным корсетом. Она собрала волосы в романтичный пучок. Лепс обнимал ее за талию.
Оказалась, что молодая спутница 61-летнего певца — его возлюбленная. Он даже намекнул на скорую свадьбу.
«Она пока еще не решила, но скорее всего, невеста», — заявил артист.
Григорий Лепс с возлюбленной. Фото: соцсети Григория Лепса
Григорий также в этот вечер выступил на сцене. Он исполнил свои хиты и смог поднять весь зал. Певца осыпали аплодисментами.
Напомним, что у артиста есть четверо детей. От первого брака у него выросла дочка Инга. А во втором браке звезды родились Ева, Николь и Иван.
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