61-летний Григорий Лепс впервые вывел в свет свою возлюбленную

Григорий Лепс дважды состоял в браке. В 2021 году он расстался с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Певец не так давно заявил, что хочет найти любовь и даже не стал исключать, что заведет еще детей. Он накануне приехал на премию «Муз-ТВ». На ковровой дорожке артист появился не один. Его сопровождала хрупкая брюнетка, облаченная в черное платье-бюстье с кружевным корсетом. Она собрала волосы в романтичный пучок. Лепс обнимал ее за талию.

Оказалась, что молодая спутница 61-летнего певца — его возлюбленная. Он даже намекнул на скорую свадьбу.