Решетова говорит, что «делала» только губы: «Хочу оттянуть время, когда начнут более агрессивно работать с лицом»

Анастасия Решетова после расставания с Тимати стала регулярно ездить в Дубай. Она сначала поправилась и стала облачаться в более закрытые наряды. Примечательно, что несколько месяцев назад модель сильно похудела. Поклонники даже стали подозревать, что она делала пластику. По мнению пластического хирурга Владимира Плахотина, экс-возлюбленная рэпера постоянно колит ботокс, сделала скулы, увеличила губы и подбородок, а также удалила комки биша. Решетова не упустила случая заступиться за себя. Анастасия, которую называют новой возлюбленной банкира Яна Абрамова заявила, что ее красота натуральная.

«Из всего, что он мне приписывает, правда только про губы. Зачем это делать? Чтобы увеличить цитируемость?» – спрашивает модель, настаивая на то, что никак не улучшала свою внешность.

При этом она заверила, что не против ботокса, но не видит в этом надобности в своем случае.

«Из уколов я делаю только плазмотерапию и верхнюю губу. Так как они сильно различались в объеме изначально. Я говорила, что хочу максимально оттянуть время, когда я начнут более агрессивно работать с лицом», – пояснила Решетова.

К слову, ей всего 28 лет. Однако поклонники не раз подмечали, что Анастасия Решетова выглядит гораздо старше своих лет. Модель растит сына Ратмира, которого родила от Тимати. Недавно она намекнула, что хочет еще детей.