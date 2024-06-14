Анастасия Решетова на фоне развода Алсу с мужем заявила, что не одинока

Экс-избранница рэпера Тимоти, модель Анастасия Решетова, которую подозревают в связи с мужем певицы Алсу, в своем микроблоге делает заявления.

В них брюнетка как бы делает намеки на то, что она не одинока, и что ее избранником является взрослый мужчина, а нее ровесник.

В микроблоге Анастасия Решетова поделилась кадрами, на которых запечатлена во время вечеринки. В какой-то момент к Анастасии Решетовой подходит приятель, в кадре его не видно, но он предлагает модели ответить на вопрос. Молодой человек решил поинтересоваться мнением Анастасии Решетовой по поводу тридцатилетних молодых людей.

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«Настя, вчера обсуждал тему одиноких тридцатилетних людей. Что думаешь?» — вежливо поинтересовался приятель у Решетовой.

Та ответила хоть с улыбкой, но все же в немного грубой манере. Решетова явно дала понять, что не одинока, заявив, что ее эта тема не касается.

«Больной что ли? Это меня не касается точно. Ни тридцатилетние, ни одинокие», — сказала Анастасия Решетова.

Напомним, не так давно стало известно, что певица Алсу подала заявление на развод с мужем, предпринимателем Яном Абрамовым.