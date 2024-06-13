Дмитрий Быков* заявил, что Алла Пугачева является реинкарнацией великих женщин

Алла Пугачева переехала жить за границу. Большую часть времени она проводит в Израиле. Она также отдыхает на Кипре, а недавно певица приехала в Юрмалу. После того, как Примадонна покинула родину, многие ее стали критиковать. Иосиф Пригожин признавался, что в свое время она даже мешала Валерии выступать на сцене.

А Прохор Шаляпин уверен, что теперь артистка потеряла свой авторитет. Но писатель Дмитрий Быков* считает, что Алла Борисовна добилась успеха в жанре шансон и даже сравнил ее с великими представительницами прекрасного пола.

Дмитрий Быков* в своем высказывании отметил, что Алла Пугачева является своего рода возрождением великих женщин, таких как Вяльцева и Плевицкая, которые внесли значительный вклад в формирование стиля русского шансона. Быков* также подчеркнул, что творчество Пугачевой представляет собой новый фольклор, который сочетает в себе элементы городского и сельского, но при этом имеет современное звучание. Быков* упомянул, что, возможно, в творчестве Пугачевой можно найти отголоски Руслановой, и добавил, что это не случайно, ведь ее очень ценила и любила певица Шульженко.

Но писатель далек от того, чтобы идеализировать Аллу Пугачеву. Писатель упрекнул звезду, что она пела пошлые песни. При этом он считает, что Алла Пугачева стала воплощением народной души. По его словам, певица была уверена, что популярность к ней пришла, так как она не стремилась к ней.

Также он заявил, что Алла Пугачева – гениальное явление. По его словам, она все умеет доводить до совершенства, даже пошлость. Дмитрий Быков* поделился своим мнением в YouTube.

По его словам, она все умеет доводить до совершенства, даже пошлость.

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