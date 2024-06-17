Внук Аллы Пугачевой поднял цену на дачу певицы на Истре на 19,5 млн рублей

Никита Пресняков владеет домом певицы. Фото: Global Look Press

Теперь особняк Аллы Пугачевой выставлен на продажу за 152 миллиона рублей.

Певица Алла Пугачева заработала целое состояние. Она за время своей карьеры, которая длилась 50 лет, заработала около 13 млрд рублей. Какие-то деньги лежат на банковских счетах, но также часть суммы она вложила в недвижимость, которую купила на Кипре, в США и России. Часть имущества артистка переписала на внуков. Так, Никите Преснякову Алла Пугачева не только подарила квартиру в Москве, но и переписала на него свою бывшую дачу на Истре. Особняк в деревне Бережки был построен в конце прошлого века. 

В этом году Никита Пресняков выставил этот дом на Истре на продажу. Он сначала поставил цену в 132 миллиона 500 тысяч рублей.  В начале лета  стоимость возросла до 136 миллионов рублей. С 16 июня дом пытаются продать уже за 152 миллиона рублей. То есть, особняк подорожал на 19,5 миллионов рублей. Примечательно, что агентство недвижимости замечает всплески интереса к дому звезды, когда о нем пишут в СМИ. Однако он пропадает спустя несколько дней. Покупатель до сих пор не нашелся, пишет KP.RU. 

Пока в доме на Истре проживает помощница Аллы Пугачевой – повариха Елена. Вся семья певицы уехала за границу. Никита Пресняков уже почти два года живет в Америке, где пытается строить творческую карьеру. 

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