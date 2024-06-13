Обыски в доме брата Галкина* на Рублевке прошли из-за двойного гражданства бизнесмена

Пока Максим Галкин* проводит время в Юрмале с женой Аллой Пугачевой и готовится к очередным гастролям, у его родных возникли проблемы с законом в России. 13 июня в дом к его брату Дмитрию пришли силовики. Они провели обыски и изъяли всю технику, на которой может находиться важная информация. Сначала в СМИ сообщили, что причиной произошедшего мог быть иск «Завода имени Дегтярева», который требует, чтобы фирма Галкина-старшего выплатила долг в 2,1 миллиона рублей.

Дело в том, что родственник Максима Галкина* является соучредителем организации «Оружейные мастерские», которая занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.

Но как выяснилось, Дмитрий Галкин утаил, что имеет второе гражданство. Обыски были проведены, так как он не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. 59-летнему предпринимателю вменяют статью 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

По материалам телеграм-канала Shot

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.