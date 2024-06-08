Анастасия Решетова похвасталась новым кольцом после развода Алсу с Яном Абрамовым

Анастасия Решетова долгое время была в отношениях с Тимати. Она даже называла себя его женой, но свадьбу они так и не сыграли. После рождения сына Ратмира влюбленные расстались. После этого модель стала много времени проводить в Дубае. Ходили слухи, что у нее роман с шейхом, ради которого она была готова сменить религию. Но потом Решетова снова стала носить привычные наряды. А в начале года ее заметили на вертолетной экскурсии с Яном Абрамовым. Из-за этого многие подумали, что бизнесмен изменяет певице Алсу с экс-девушкой Тимати. Решетову тут же стали называть предполагаемой возлюбленной бизнесмена.

И если ранее Алсу опровергала слухи о проблемах в отношениях, то в мае она подала на развод. По словам знакомых супругов, они давно перестали жить вместе. А теперь Решетова показала маникюр и новое украшение. На пальце модели красуется увесистое кольцо с большим бриллиантом. Кто сделал такой дорогой подарок, она не уточнила. Однако поклонники решили, что это может быть презент от Абрамова.

К слову, Анастасия свободное время посвящает сыну. Недавно она даже обмолвилась, что хочет еще детей.